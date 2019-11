Dopo la vittoria per 3-2 in Austria del 23 ottobre, il Napoli ospita il Salisburgo al San Paolo per la quarta giornata della fase a gironi di Champions League. La squadra di Ancelotti è in vetta al Gruppo E con 7 punti in tre partite, seguito dal Liverpool a 6, dal Salisburgo a 3 e dal Genk a 1. Con una vittoria oggi, il Napoli sarebbe aritmeticamente qualificato per la fase a eliminazione diretta della Champions League e si giocherebbe dunque con il Liverpool il primo posto nel girone nelle restanti partite del girone. Ancelotti per la sfida deve rinunciare agli infortunati Ghoulam e Malcuit; nel Salisburgo della sorpresa della Champions, Erling Braut Haaland, fuori Farkas, Bernede, Prevljak, Walke e Stankovic. Dirige la sfida l’arbitro polacco Szymon Marciniak.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Napoli (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano.



Salisburgo (3-5-2): Coronel; Pongracic, Onguené, Wober; Kristensen, Minamino, Junuzovic, Szoboszlai; Haaland, Hwang.​



STATISTICHE E PRECEDENTI - Queste le statistiche fornite da Opta per il match: sono 3 i precedenti tra Napoli e Salisburgo in competizione UEFA, tutti nel 2019. All’andata ha vinto il Napoli 3-2 in Austria; nella passata stagione le due squadre si sono affrontate negli ottavi di finale di Europa League. Il Napoli ha vinto l’andata 3-0, il Salisburgo il ritorno per 3-1, con gli azzurri che si sono qualificati per i quarti. Se dovesse vincere, il Napoli conquisterebbe il terzo successo nello stesso anno contro una squadra in Europa per la prima volta. Il Napoli ha vinto 12 delle 18 partite casalinghe disputate in Champions League (3 pareggi e 3 sconfitte in questo parziale), con 4 vittorie nelle ultime 5 partite casalinghe da quando gli azzurri hanno perso per 4-2 contro il City nel novembre 2017. Giocare contro il Salisburgo vuol dire tanti gol. Sono 20 le reti in totale (11 a favore e 9 contro) prodotte in queste prime tre giornate in partite che hanno visto coinvolta la squadra austriaca: record nella storia della competizione. Erling Haaland ha come obiettivo quello di diventare il 4° giocatore nella storia della Champions League a segnare nelle sue prime 4 partite dopo Zé Carlos (Porto 1992-93), Alessandro Del Piero (Juventus 1995-96) e Diego Costa (Atlético de Madrid 2013-14). Sarebbe anche il secondo Under 20 a segnare in 4 gare consecutive dopo Kylian Mbappé (nell’aprile 2017 a 18 con la maglia del Monaco).



