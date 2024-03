Champions League: niente Napoli, l'Inter spera. Ecco tutte le squadre già qualificate ai quarti di finale

Cinque ci sono, altre due arriveranno. I quarti di finale di Champions League vanno definendosi e, dopo il successo del Barcellona, e in attesa del finale di Arsenal-Porto, il quadro delle otto migliori squadre d'Europa è quasi a punto. Mancano solo tre ultimi tasselli.



La vincente del confronto tra Atletico Madrid e Inter (all'andata i nerazzurri si sono imposti per 1-0 a Milano) e quella della sfida tra Borussia Dortmund e Psv Eindhoven (1-1 in Olanda tre settimane fa) andranno ad unirse alle sei già qualificate. E sono solo top team. Nella gallery seguente vediamo le sei squadre che hanno già strappato il pass per i quarti di finale di Champions League