Un'altra partita senza trovare la via del gol. Il Milan è ancora a secco dopo le prime tre giornate della fase a gironi di Champions League, una striscia aperta che arriva a cinque considerando i due derby con l'Inter in semifinale nella scorsa edizione. Mai una squadra italiana era rimasta a zero reti realizzate per tante partite consecutive nella massima competizione europea, ma i rossoneri non sono i primi in assoluto a riuscire in questa 'impresa'.



A quota cinque partite di fila senza gol in Champions sono arrivate anche altre otto squadre: Copenaghen, Valencia, Shakhtar Donetsk, Steaua Bucarest, Sturm Graz, Bordeaux e Porto. Ma c'è anche chi ha fatto peggio del Milan e di queste otto squadre: tutti i numeri nella nostra GALLERY .