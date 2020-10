Dopo i due pareggi che hanno visti come protagoniste Inter e Atalanta nella serata di martedì, prosegue la seconda giornata di Champions League con le partite dei rimanenti gironi dalla E alla H e che vedranno impegnate la Juventus contro il Barcellona e la Lazio contro il Bruges rispettivamente in casa a Torino e in trasferta in Belgio. Tante le assenze pesanti nelle due squadre con i bianconeri che dovranno fare a meno di Cristiano Ronaldo, mentre solo oggi con l'esito degli ultimi tamponi, si saprà se Inzaghi potrà chiamare in extremis molti dei suoi giocatori fermatisi ieri per tamponi leggermente positivi fra cui Immobile, Lazzari e Luis Alberto che quindi non metteremo in formazione, ma che potrebbero ancora avere una chance per giocare.



DOVE VEDERLE IN TV - Entrambe le partite avranno il calcio d'inizio alle ore 21 con Bruges-Lazio, in campo al Jan Breydel di Bruges. che sarà trasmessa in esclusiva sulla piattaforma Sky e andrà in onda su Sky Sport Arena (canale 204). Juve-Barcellona andrà in scena invece aAll'Allianz Stadium di Torino e sarà visibile ​su Sky Sport Uno (canale 201) e su Sky Sport ha (numero 252).



PROBABILI FORMAZIONI

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Demiral, Danilo; Kulusevski, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Morata. All. Pirlo

BARCELLONA (4-2-3-1): Neto; Sergi Roberto, Araujo, Lenglet, Jordi Alba; Pjanic, De Jong; Dembele, Messi, Ansu Fati; Griezmann. All. Koeman.



BRUGES (3-5-2): Mignolet; Mata, Mechele, Delj; Diatta, Vormer, Rits, Vanaken, Sobol; Bonaventure, De Ketelaere.

LAZIO (3-5-2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Marusic, Milinkovic-Savic, Parolo, Akpa-Akpro, Fares; Correa, Caicedo.