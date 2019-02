Tra il 5 e il 13 marzo 2019 si disputeranno le gare valide per il. Nella prima settimana di marzo ad affrontarsi saranno Real Madrid-Ajax, Borussia Dortmund-Tottenham, Porto-Roma e PSG-Manchester United. Nella seconda settimana vedremo battersi Manchester City-Schalke 04, Juventus-Atletico Madrid, Bayern Monaco-Liverpool e Barcellona-Lione.Protagonista assoluta è la Juventus di Massimiliano Allegri, chiamata alla rimonta “impossibile” contro l'Atletico Madrid. Il tecnico bianconero si troverà, infatti, a recuperare il pesante 2 a 0 del match di andata per sperare in una qualificazione ai quarti.A seguire i suggerimenti per la messa in campo di una squadra di fantacalcio efficiente realizzata anche grazie ai consigli di fantacalcio di FantaMaster , una delle APP di fantacalcio più gradite dagli appassionati in Italia.PortieriUn nome, una garanzia.sarà chiamato a difendere il risultato conseguito all'andata dai suoi nuovi compagni di squadra, vittoriosi per 2-0 all'Old Trafford contro il Manchester United.I Red Devils proveranno a scardinare la difesa del Paris Saint Germain fin dal primo minuto, per questo motivo Buffon dovrebbe essere chiamato agli straordinari. In genere, l'ex numero uno della Juventus e della Nazionale italiana ha abituato i giocatori del fantacalcio a prestazioni super e non c'è motivo per cui credere al contrario in occasione della gara di ritorno, in programma mercoledì 6 marzo.Per la nostra squadra di fantacalcio, Buffon rappresenta la soluzione numero uno in vista delle prossime partite. Per chi nutre ancora dei dubbi sulla scelta di Buffon titolare, riportiamo qui di seguito le prestazioni più recenti dell’ex bianconero: 18 vittorie e 1 pareggio su 19 partite giocate con la maglia del PSG. Questo lo straordinario ruolino di marcia conseguito dall'ex campione del mondo di Berlino 2006 con la maglia dell'Italia.DifensoriNel naufragio di Madrid contro l'Atletico,. Anche se il centrale in forza alla rosa di Massimiliano Allegri non è solito segnare gol pesanti, il suo utilizzo nel reparto di difesa a 3 in un modulo iperoffensivo (3-4-3) potrebbe garantire un'ampia sufficienza. Dopo aver passeggiato sulla capolista della Bundesliga nella gara di andata (Tottenham-Borussia Dortmund 3-0, ndr), la squadra inglese è chiamata a proteggere il risultato e, se possibile, fare un gol per mettersi al riparo da qualsiasi problema.Per questo motivo, un'opzione credibile per la difesa titolare della squadra di fantacalcio è il belga, l'elemento di maggiore affidabilità del reparto difensivo di mister Pochettino. Il terzo nome è quello di, leggenda vivente del Real Madrid, sempre pericoloso nei calci piazzati e giocatore da Champions.CentrocampistiOltre al ko della Juventus a Madrid contro l'Atletico, un altro risultato sorprendente dell'andata degli ottavi di Champions League è stato il passaggio a vuoto del Barcellona nella tana del Lione, partita conclusasi sullo 0-0. Nei secondi 90 minuti al Camp Nou si prevede un assedio blaugrana e il brasilianoNonostante la vittoria per 2-1 in trasferta possa far dormire sogni tranquilli al Real, contro l'Ajax al Bernabeu occorrerà la massima concentrazione per evitare una figuraccia contro la giovane formazione olandese ricca di talento. Una serata in cui il Pallone d'OroSi prevedono gol a grappoli invece in quel di Manchester, dove il City di Guardiola affronta il malcapitato Schalke 04. De Bruyne in questo senso è una garanzia. Centrocampo a 4 del 3-4-3 completato dal jolly. Per molti può essere una scommessa, ad oggi però l'ex talento della Fiorentina è uno dei pochi giocatori in grado di cambiare una partita nello scacchiere tattico di Massimiliano Allegri.AttaccantiImpossibile, dopo aver citato Coutinho, non citare anchenella gara di ritorno al Camp Nou contro i francesi del Lione. La Pulce è reduce da una tripletta ai danni del Siviglia nella Liga spagnola.A Torino, nella sfida tra Juventus e Atletico Madrid, le speranze di rimonta della squadra bianconera sono affidate in gran parte a Cristiano Ronaldo . L'ex Pallone d'Oro è una delle bestie nere dell'Atletico dai tempi in cui giocava tra le fila dei Blancos e sogna una serata da Galacticos per trascinare la formazione bianconera al turno successivo di Champions League.. L'argentino sta attraversando uno stato di forma incredibile e in stagione è il capocannoniere del City con 17 gol realizzati in 23 presenze complessive. Contro la difesa statica dello Schalke e la volontà del City di mettersi in mostra, l'attaccante dell'Albiceleste potrebbe regalare grandi soddisfazioni a tutti i giocatori del fantacalcio.Ecco la formazione della fantasquadra da schierare con modulo 3-4-3: Buffon, Chiellini, Alderweireld, Ramos, Coutinho, De Bruyne, Bernardeschi, Modric, Cristiano Ronaldo, Aguero, Messi