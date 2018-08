Deve vincere nel ritorno dei play off di Champions League per passare il turno senza fare calcoli. A favore del Benfica, nella gara di domani sera in Grecia contro il Paok, remano anche i precedenti. I portoghesi hanno vinto entrambe le due partite giocate a Salonicco fino a qui. Una combinazione di fattori che, passando sotto la lente dei bookmaker, rende il Benfica favorito per il passaggio del turno, nonostante lo scomodo 1-1 dell’andata, giocata in casa. Sul tabellone Snai il Benfica ai gironi di Champions è una possibilità valutata 1,70. La squadra greca, però, non è da sottovalutare, soprattutto in virtù dell’ottimo rendimento interno: ha sette vittorie di fila in casa e con un’altra conquisterebbe la qualificazione, che viene proposta a 2,00. Benfica favorito anche nelle scommesse sul risultato al 90’: il successo dei portoghesi vale 2,30 contro il 3,25 per il pareggio, mentre l’affermazione dei greci è a 3,00. Ai padroni di casa, per andare avanti, basterebbe anche uno 0-0 ed è pertanto ipotizzabile un approccio difensivo al match, motivo per cui nell’analisi delle possibilità prevale quella di una partita contratta: l’Under, scommessa su massimo due reti complessive, è quotato 1,67.