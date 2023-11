E' stata una serata storica per il Porto e soprattutto per il suo capitano Pepe, che a 40 anni continua ad essere protagonista anche in Champions League. 40 anni e 254 giorni per la precisione, grazie ai quali è diventato il marcatore più anziano nella storia della competizione. Il difensore ex Ral Madrid ha segnato il 2-0 della squadra di Conceiçao sull'Anversa.