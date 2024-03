Champions League, per i bookie il Napoli cerca l’impresa a Barcellona: Calzona agli ottavi a 2,62

Martedì 12 marzo alle 21:00 va in scena la gara di ritorno degli ottavi di Champions League Barcellona-Napoli. Il passaggio del turno si deciderà all'Estadio Olimpico dopo il pareggio per 1-1 del Maradona e seppure sfavoriti i campani hanno più di qualche chance di andare avanti nella competizione. Le quote sulla lavagna scommesse su quale squadra conquisterà i quarti danno gli spagnoli davanti nei pronostici a 1.47, contro il colpaccio degli uomini di Calzona a 2.62. I campioni d’Italia, che recuperano Rrahmani e che dovrebbero schierare il tridente Politano-Osimhen-Kvaratskhelia, proveranno ovviamente a prendersi la gloria in Spagna e a chiudere il duello in 90 minuti, anche se il segno 2 è alto a quota 3.80, con il pareggio e gli eventuali supplementari a 3.75. Certo, il Barcellona deve puntare forte sulla Champions League anche perché nella Liga è a -8 dal Real Madrid capolista ed è dietro anche rispetto al Girona, sorpresa stagionale: il fallimento anche in Europa sarebbe devastante per i catalani e in un match così delicato Xavi dovrà fare a meno, tra gli altri, anche di Gavi e Pedri. Non sorprende quindi che i blaugrana siano favoriti a 1.88. Meno equilibrio nell’altra sfida del martedì Arsenal-Porto. Dopo l’1-0 in casa dei lusitani a Londra i Gunners partono favoriti a 1.23, contro il pareggio a 6.15 e il segno 2 a 12.00. Gli inglesi dovrebbero passare il turno visto che nelle quote testa a testa sono a 1.33.