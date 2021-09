L'Atalanta ospita lo Young Boys nella prima sfida contro una squadra svizzera della Dea in Champions League. I nerazzurri arrivano alla seconda giornata della fase a gironi con un punto, frutto del pareggio con il Villarreal di due settimane fa, ma nel match del Gewiss Stadium vedono il successo ampiamente alla portata. I betting analyst offrono l'«1» deglu uomini di Gasperini a 1,45, mentre per gli elvetici il successo è a quota da impresa a 6,20. Appare complicato anche il pari, con il segno «X» che vale 4,80 volte la posta. Le attese sono quelle di una partita simile a quella andata in scena con il Villareal, terminata 2-2 e non certo avara di reti da entrambe le parti. Così il Goal si gioca a 1,60, mentre è piuttosto alta la quota del No Goal, a 2,20. Anche l'Over sembra prevalere nettamente, proposto a 1,45, mentre appare assai difficile vedere meno di tre gol, con l'Under a 2,55. Sarà Duvan Zapata a guidare l'attacco dei bergamaschi, ed è attesa al Gewiss Stadium la sua prima rete europea della stagione. Una marcatura del colombiano vale 1,95, mentre un gol di Ruslan Malinovskyi, entrato nel tabellino dei marcatori pochi giorni fa contro l'Inter in campionato, paga tre volte la posta. A 4, invece, un gol di Robin Gosens, autore delle rete decisiva contro il Villarreal nella prima giornata.