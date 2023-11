In occasione della serata per la consegna del Pallone d'Oro - finito tra le mani di Leo Messi, l'ottavo in carriera - c'è stato unprotagonista sul palco di Parigi. Didier Drogba gli ha lanciato un invito: "Ti sfido, al tuo prossimo gol dovrai scegliere se esultare come me o come Gary Lineker".- Oggi Haaland ha segnato in Champions contro lo Young Boys. Come ha esultato? Braccia larghe e corsa verso la bandierina e scivolata sulle ginocchia.. Erling ha fatto la sua scelta, chissà se Didier sarà soddisfatto.