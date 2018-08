Entrambe sono in un buon momento di forma, ma nella gara di andata del play off di Champions League tra Ajax e Dinamo Kiev i precedenti e il fattore campo spostano il pronostico a favore degli olandesi. I lancieri, nelle sei gare ufficiali giocate fino a qui (quattro preliminari di Champions e due turni di campionato) hanno ottenuto quattro vittorie e due pareggi: partono da favoriti a 1,60 sul tabellone Sportpesa.it. Altrettanto positivo e anzi addirittura migliore, il bilancio degli ucraini. Sei vittorie e un pareggio fin ora, ma su di loro pesa l’unico precedente contro l’Ajax: nel 2010 lo affrontarono sempre nei play off di Champions e uscirono nel doppio confronto, rimediando un ko e un pareggio. Vincere nel match di domani sera in Olanda pagherebbe 5,50, mentre il pareggio è dato a 3,75. A leggere i numeri della Dinamo spicca la buona tenuta difensiva della squadra di Aleksandr Khatskevich, che in sette partite ha incassato appena una rete. Un’attitudine che potrebbe tornare utile in ottica qualificazione e per la quale i quotisti prevedono un match contratto: l’Under (un totale di massimo due gol complessivi) è dato a 1,80