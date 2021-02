Delusa dalla sconfitta in campionato con il Napoli, la Juventus punta domani alla vittoria contro il Porto per lanciarsi verso i quarti di finale della Champions League. L'obiettivo bianconero va pienamente d'accordo con le valutazioni dei betting analyst , che vedono i bianconeri favoriti per il match in terra portoghese. La vittoria esterna è data a 2,06, nettamente al di sotto della quota relativa a una vittoria del Porto, che paga 3,90 volte la posta, mentre per il pareggio si scende a 3,25. Un successo bianconero in Portogallo spianerebbe la strada per il passaggio del turno, che vede già in partenza gli uomini di Pirlo ampiamente in vantaggio, a 1,23 contro il 3,90 del Porto. La squadra dell'ex laziale Conceiçao, nel corso della manifestazione, ha mantenuto la porta inviolata in 5 delle sei gare disputate in questa Champions League subendo gol solo all'esordio contro il Manchester City mentre la Juventus, nei 4 precedenti contro il Porto nella massima competizione continentale, è riuscita a tenere la porta inviolata in 3 occasioni. Elementi che contribuiscono a rendere l'Under (1,68), più probabile dell'Over (2,11). L'ultimo confronto in terra portoghese tra le due, infine, terminò con la vittoria bianconera per 0-2 grazie ai gol di Pjaca a Dani Alves; lo stesso risultato, ora, vale 8,80 mentre l'esito più probabile, secondo i betting analyst è l'1-1, offerto a 5,80.