Tre italiane su quattro sono approdate agli ottavi di finale di Champions League, tutte da seconde nel proprio gruppo, posizione che rappresenta il rischio di un incrocio più complesso in vista del sorteggio di lunedì prossimo. Secondo gli esperti, per Inter, Lazio e Napoli è concreto l’accoppiamento con una formazione tedesca, con Bayern Monaco e Borussia Dortmund in cima alla lavagna a quota 5,25, seguite dal Manchester City campione in carica, offerto a 5,50, che potrebbe ritrovare l’Inter a pochi mesi dalla finale di Istanbul. Più difficile la sfida con l’altro club inglese qualificato, l’Arsenal, visto a 6,50, stessa quota di un affascinante ma ostico ottavo di finale contro il Barcellona e il Real Madrid, a esclusione del Napoli già avversario dei Blancos nella prima fase.