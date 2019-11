Questa sera e domani sera si disputerà la quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Tra poco - si legge in una nota di Agipronews - i bergamaschi disputeranno l’ultima partita in casa e affronteranno la Dinamo Zagabria: il primo storico successo della Dea in Champions League è quotato a 1,55, la vittoria dei croati è a 5,50. Nel girone C il Manchester City è a 10 punti, Dinamo Zagabria e Shakhtar Donetsk 5, Atalanta 1. In concomitanza con l’Atalanta scenderà in campo la Juventus, già qualificata, che ospiterà l’Atletico Madrid: i tre punti per la Vecchia Signora sono quotati a 2,25 mentre per i colchoneros sono a 3,50. Nel girone D la Juventus guida il gruppo con 10 punti, Atletico Madrid 7, Lokomotiv e Leverkusen 3. Domani sera sarà la volta di Inter e Napoli, tutte e due le squadre saranno impegnate in trasferta. In lavagna la vittoria dell’Inter a Praga è quotata a 2,20, il successo dello Slavia è a 3,35. Nel girone F il Barcellona è primo con 8 punti, poi il Borussia Dortmund a 7, l’Inter a 4 e Slavia Praga a 2. Il Napoli sarà impegnato nella bolgia di Liverpool: il blitz dei ragazzi di Ancelotti vale 7 volte la posta, la vittoria per la squadra di Jürgen Klopp è quotata a 1,40. Nel girone E è in testa il Liverpool con 9 punti, poi Napoli con 8, Salisburgo con 4 e Genk con un solo punto.