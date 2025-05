PSG-Arsenal LIVE 0-0: Rice vicinissimo al goal, Donnarumma salva su Martinelli

Getty Images

4' - Ancora pericolosissimo l'Arsenal: rimessa lunga battuta da Lewis-Skelly, sbuca Martinelli in area di rigore che colpisce e trova il riflesso di Donnarumma.3' - Occasione Arsenal: traversone dalla destra di Timber per il colpo di testa di Rice che sovrasta Marquinhos e va vicinissimo al bersaglio.: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz; Barcola, Doue, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique: Raya; Timber, Saliba, Kiwior, Lewis-Skelly; Odegaard, Partey, Rice; Saka, Merino, Martinelli. All. Arteta

: Zwayer