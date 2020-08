PSG contro Bayern Monaco, in palio c’è la Champions League. Ci siamo, è il giorno più atteso, quello della finalissima. Ad affrontarsi, alle ore 21 allo stadio Da Luz di Lisbona, due squadre con filosofie di gioco diametralmente opposte, che hanno dominato i rispettivi campionati. Si sfidano due allenatori tedesci, Flick contro Tuchel. I francesi arrivano in finale con 25 reti segnate nella competizione, il Bayern ne ha messi a segno ben 42. Le stelle del Paris, Neymar, Mbappé e Di Maria, contro la forza del collettivo dei bavaresi, che si sublima in Lewandowski e Gnabry. C’è anche un po’ di Italia: l’arbitro della sfida sarà Orsato, con Manganelli e Giallatini come guardalinee e Irrati al Var.





Tuchel conferma le indicazioni della vigilia: torna Keylor Navas in porta, a centrocampo Paredes e non Verratti. In difesa Thiago Silva e Kimpembe, in avanti Di Maria con Mbappé e Neymar. Solo panchina per Mauro Icardi, così come per l’ex compagno all’Inter Ivan Perisic. Flick per il suo Bayern sceglie Coman, vecchia conoscenza della Juve.



STATISTICHE E NUMERI - Otto i precedenti tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain, sempre però nella fase a gironi: il bilancio è a favore dei francesi con cinque vittorie, tre invece i successi dei tedeschi, compreso quello nell’ultimo incrocio disputato a dicembre 2017.



Bayern Monaco ha raggiunto la sua 11esima finale di Coppa dei Campioni/Champions League: solo il Real Madrid ne ha giocato di più, avendone disputate 16. I tedeschi attualmente vantano cinque titoli nella competizione, quarti nella classifica di tutti i tempi dietro Real Madrid (13), Milan (7) e Liverpool (6).

Il Psg è alla prima finale in Coppa dei Campioni/Champions League. Le ultime sei squadre alla loro prima apparizione in finale hanno tutte perso: l'ultima ad aver trionfato è stata il Borussia Dortmund nel 1997, contro la Juve.



Hans-Dieter Flick è solo la sesta persona a disputare una finale di Coppa dei Campioni/Champions League sia da giocatore che da allenatore con la stessa squadra, il Bayern in questo caso; Tuchel è chiamato a sfatare il tabù Bayern, la squadra contro cui ha perso più partite in carriera, 9.







LE FORMAZIONI UFFICIALI



PSG (4-3-3): Navas; Kehrer, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Paredes, Marquinhos, Herrera; Di Maria, Mbappé, Neymar.



Bayern Monaco (4-2-3-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Thiago; Gnabry, Muller, Coman; Lewandowski.





