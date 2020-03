Ritorno degli ottavi di Champions League, in un'atmosfera surreale: alle 21 Paris Saint-Germain e Borussia Dortmund si affrontano in un Parco dei Principi a porte chiuse per l'allerta coronavirus, dopo il 2-1 dell'andata in favore dei gialloneri grazie alla doppietta di Haaland.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La squadra di Tuchel è chiamata a una piccola impresa per ribaltare il vantaggio accumulato all'andata da quella di Favre: il PSG non ha mai battuto il Dortmund in competizioni europee, due pareggi (di cui uno al Parco dei Principi, 0-0 in Europa League nel 2010) e una sconfitta. I parigini, inoltre, non sono mai passati alla fase successiva di Champions dopo aver perso la sfida d'andata nella fase a eliminazione diretta (tre occasioni contro Milan 1994/95, Barcellona 2014/15 e Real Madrid 2017/18). Di contro, il BVB è sempre passato alla fase sucessiva dopo aver vinto l'andata (quattro volte).



Fischio d'inizio ore 21, su Calciomercato.com la diretta di PSG-Borussia Dortmund.



FORMAZIONI UFFICIALI



PSG: Navas; Kehrer, Marquinhos, Kimpembe, Bernat; Gueye, Paredes; Di Maria, Sarabia, Neymar; Cavani.



Borussia Dortmund: Burki; Piszczek, Zakadou, Hummels, Hakimi; Emre Can, Witsel; Sancho, T. Hazard, Guerreiro; Haaland.