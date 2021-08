Una Champions League all’insegna di Messi e Ronaldo. Paris Saint Germain e Manchester City - dato a un passo da CR7 - si prendono la scena non solo per la fase a gironi ma anche per la corsa alla coppa. Il club francese e quello inglese svettano nelle scommesse sul vincente con un vantaggio piuttosto evidente sulle altre concorrenti: a partire meglio è comunque il Psg, favorito a 3,45, con Guardiola e i suoi secondi a 4,50. C’è poi un salto fino a 7,50 per trovare il Bayern Monaco, mentre per i campioni in carica del Chelsea l’offerta è solo a 9,50, alla pari con il Liverpool. Significative le ripercussioni per Juventus e soprattutto Barcellona: dopo almeno tre stagioni in prima fila i bianconeri sono dati a 15,00, mentre per i blaugrana si arriva addirittura a 18,00, la quota più alta almeno degli ultimi 15 anni. Prima delle due "orfane" si piazza il Real Madrid, a 14,00, mentre sono più lontane le altre squadre italiane: l’Inter è seconda a 31,00, non lontana dall’Atalanta (36,00), il Milan parte invece a 56,00.