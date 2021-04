A FINE PARTITA RESTA SU CALCIOMERCATO.COM PER L'APPROFONDIMENTO DI 100ESIMO MINUTO DI GIANCARLO PADOVAN.





Fuochi d'artificio, in una delle serate di gala più spettacolari della stagione. Questa sera, nella splendida cornice del Parco dei Principi di Parigi, ancora senza tifosi purtroppo,riceve ilin quella che è, dopo Real Madrid-Chelsea di ieri e in attesa del ritorno all'Etihad, martedì prossimo. Sfida tra "parenti", visto che i proprietari dei francesi e degli inglesi sono rispettivamente ​Tamim bin Hamademiro sovrano del Qatar arrivato a Parigi nel 2011, e il cugino ​bin Zayd Al Nahyan uomo d’affari e vicepremier degli Emirati Arabi Uniti, arrivato a Manchester nel 2008. I due tecnici da calciatori sono stati bandiere di Espanyol e Barcellona e si sono già affrontati in una semifinale di Champions, due anni fa, tra Tottenham e City. Un match tra le due nuove potenze del calcio europeo, che sognanoper il PSG sarebbe la seconda consecutiva, per il City la storica prima volta. Non solo petroldollari: da una parte Neymar e Mbappé, dall'altra De Bruyne, Sterling e Foden, il meglio del calcio mondiale. I parigini hanno eliminato Barcellona e Bayern Monaco nei turni precedenti, gli inglesi Borussia Monchengladbach e Borussia Dortmund.- Si parte subito con una giocata pazzesca di Neymar, che triangola con Mbappé: para Ederson. Ma il PSG gioca meglio: segna ancora l'ex Roma Marquihnos di testa su angolo (terzo gol in questa edizione di Champions, quinto considerata la scorsa, di cui quattro dai quarti in poi). Poi Navas salva su Silva e Paredes va vicino al bersaglio di testa, prima di salvare sulla linea sul colpo di testa di Mahrez. Come poi è ancora il portiere costaricense a neutralizzare su Foden.​- Sono le due squadre che hanno speso di più nell'ultimo decennio, tutto in previsione di una Champions League fin qui sfuggita continuamente: nel 2015/2016 le due squadre si sono date battaglia, ma ad ottenere il pass per il turno successivo è stato lo stesso City, 2-2 e 1-0 per raggiungere le semifinali della competizione.Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Bakker; Gueye, Paredes; Di María, Verratti, Neymar; Mbappé. All: PochettinoEderson; Walker, Stones, Rúben Dias, Cancelo; De Bruyne, Rodri, Gündogan; Mahrez, Bernardo Silva, Foden. All: Guardiola​