Nell’esordio in Ligue 1 è sceso in campo a partita inoltrata, prendendo il posto di Choupo Mouting nella ripresa. Domani, complice l’emergenza in attacco del Paris Saint Germain (Cavani e Mbappé non saranno abili e arruolabili), Mauro Icardi potrebbe giocare la prima in Champions da titolare, contro il Real Madrid, squadra a cui in passato è stato accostato diverse volte. Per Maurito, dunque, l’occasione è ghiotta per lasciare subito il segno con la sua nuova squadra e secondo gli analisti la quota per una rete dell’argentino è fissata a 2,75. Le buone notizie non sono solo per Icardi, ma più in generale per tutto il team francese, favorito davanti al proprio pubblico: l’«1», riferisce Agipronews, vale 2,80, il pareggio 3,60 e il successo del Real 2,90.