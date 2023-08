archiviano la qualificazione, solo un pareggio per il Copenaghen. Nel terzo turno di qualificazione alla prossimanon ci sono grandi sorprese: segna ancoraper i turchi che archiviano l'Olimpia Lubiana per 3-0, alla grande pure il Psv che supera per 4-1 il mal capitato Sturm Graz grazie ad una doppietta diSi ferma ilin casa al cospetto dello Sparta Praga (0-0), bene invece ilin Polonia: 2-1 ai ciprioti dell'Aris Limassol. Il Klasvik, club delle, regola il Molde con il medesimo punteggio, sul velluto il Braga: 3-0 ai serbi del TSC. Rinviata invece Aek Atene-Dinamo Zagabria.