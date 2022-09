Rangers-Napoli è stata posticipata da martedì 13 settembre a mercoledì 14. Uno spostamento che però non cambia i piani delle televisioni. La sfida sarà comunque trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, nonostante l'accordo preveda che l'azienda di Cologno Monzese si occupi di quella del martedì. Nessun cambio di programma dunque con le altre sfide che saranno trasmesse dalle altre emittenti. L'Inter sarà su Sky, così come il Milan. Juve-Benfica invece, come da programmi, sarà l'esclusiva di Amazon Prime Video.