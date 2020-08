Dentro o fuori, novanta minuti per conquistare la semifinale. Alle 21 va in scena RB Lipsia-Atletico Madrid, secondo quarto di finale dal quale emergerà la sfidante del PSG, che ieri ha battuto in rimonta l'Atalanta. I tedeschi di Nagelsmann arrivano dal netto successo sul Tottenham agli ottavi, i Colchoneros di Simeone invece, nel turno precedente, hanno eliminato ai supplementari il Liverpool campione in carica.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La sfida è una prima assoluta: nessun precedente ufficiale tra l'Atletico e il Lipsia, che per la prima volta viene sorteggiato contro un club spagnolo in una competizione europea. Per il Lipsia, peraltro, questa è la prima esperienza nella fase a eliminazione diretta in Champions, mentre l'Atletico ha raggiunto i quarti di finale della competizione per la quinta volta nelle ultime sette edizioni, meglio hanno fatto solo Barcellona e Bayern Monaco nello stesso periodo. Simeone si affida alla cabala: l'Atletico ha sempre superato il turno quando ha affrontato formazioni tedesche nelle fasi a eliminazione diretta di Champions League, l'unica volta che non è riuscito a prevalere è stata nella finale del 1974 contro il Bayern Monaco.



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di RB Lipsia-Atletico Madrid.