Quella tra RB Lipsia e Paris Saint Germain, con calcio d'inizio alle ore 21, è la prima semifinale di Champions League, in scena allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo. Calciomercato.com vi offre LIVE la moviola dell'incontro, ecco i principali episodi:



Arbitro: Kuipers (Olanda), assistenti van Rukel e Zeinstra, Dias quarto uomo, Van Boucel e Higler al Var.



56' PROTESTE LIPSIA SUL TERZO GOL DEL PSG - Bernat riceve in posizione regolare (Mukiele, a terra, lo tiene in gioco, ma protesta per un fallo) e di testa sigla il 3-0​



8' GOL ANNULLATO AL PSG! - Gulacsi rilancia e colpisce Neymar, il rimpallo favorisce Mbappé che realizza a porta vuota: per fortuna del Lipsia c'è un tocco di mano del brasiliano che l'arbitro vede, rete annullata