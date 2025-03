Getty Images

L'andata degli ottavi di finale di Champions League regala una sfida stellare: il derbyBlancos e Colchoneros si affrontano al Santiago Bernabeu nel primo dei due round di questo super confronto, dal quale emergerà la squadra che ai quarti di finale affronterà una tra PSV Eindhoven e Arsenal.La squadra di Carlo Ancelotti, dopo il percorso altalenante nella fase campionato, ha eliminato ai playoff il Manchester City di Pep Guardiola vincendo entrambe le gare: 3-2 all'andata in Inghilterra e netto 3-0 al ritorno in Spagna.L'Atletico di Diego Simeone invece non è dovuto passare dagli spareggi, ha conquistato l'accesso diretto agli ottavi chiudendo la fase campionato al sesto posto assoluto con 18 punti.

: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Mendy; Tchouameni, Camavinga; Rodrygo, Brahim Diaz, Vinicius; Mbappé.. Ancelotti.: Oblak; Llorente, Gimenez, Lenglet, Galan; G. Simeone, Barrios, De Paul, Lino; Alvarez, Griezmann.. Simeone.