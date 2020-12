Un pareggio, vincesse l’Inter contro lo Shakhtar, potrebbe bastare., alle 21, scendono in campo aper l’altra partita del Gruppo B, quella che può decidere il destino degli uomini di Conte, impegnati con gli ucraini a San Siro.Tedeschi primi, spagnoli terzi a pari punti con lo Shakhtar (ma con gli scontri diretti a sfavore): un pareggio può bastare al Real, ma solo se dovesse vincere l’Inter. Con la vittoria degli ucraini, sarebbero dolori per le Merengues, che nelle due casalinghe europee in questa stagione ha sempre subito almeno 2 gol. Un dato che può far sorridere il ‘, al quale basta un punto per passare il girone e centrare gli ottavi di finale, mai vincente, però, nelle sue trasferte spagnole: 2 pareggi e ben 5 sconfitte.Karimè la speranza del Real: è l’unico giocatore di Zidane in grado di segnare in più di due partite in questa edizione della Champions; Alassane, invece, ha segnato 5 gol nelle ultime 3 partite dei tedeschi in Champions. Il futuro dell’Inter passa anche da loro.