LE FORMAZIONI UFFICIALI

. C'è il(fischio d'inizio alle ore 21, diretta su Sky Sport e Mediaset Infinity) da battere per guadagnarsi il primo posto nel girone D di Champions League. La squadra di Inzaghi è già certa della qualificazione, ma passare da capolista o da seconda fa una certa differenza. Per questo serve un'impresa:. L'Inter, reduce dalla trionfante trasferta dell'Olimpico con la Roma, è in un momento di gran forma, può tentare il colpo grosso anche a Madrid.Per l'occasione Inzaghi schiera il miglior 11 possibile. Tornadal 1' minuto, per il resto spazio alla formazione tipo con l'eccezione diche ancora non ha recuperato. Al suo posto c'ècentrale, consul centro destra. Sulle fasce conecco: Courtois; Carvajal, Eder Militao, Alaba, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Jovic, Vinicius Jr.: Handanovic; Skriniar, Bastoni, D'Ambrosio; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.