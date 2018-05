Ci siamo, oggi è il grande giorno della finale di Champions League tra Real Madrid e Liverpool. Fischio d'inizio del serbo Mazic alle 20.45 allo stadio Olimpiyskiy di Kiev, per una gara che si preannuncia ricca di gol e spettacolo. Due i protagonisti annunciati: da una parte Cristiano Ronaldo, uomo di punta dei blancos di Zinedine Zidane, a caccia della terza Champions consecutiva, dall'altra Momo Salah, rivelazione dei reds di Jurgen Klopp.



LE STATISTICHE - Questa sarà la 16esima finale di Coppa dei Campioni o Champions League per il Real Madrid, record assoluto per un club. Gli spagnoli hanno vinto in 12 occasioni, perdendo solo nel 1962 contro il Benfica, nel 1964 contro l'Inter e nel 1981 proprio contro il Liverpool. Questa sarà, invece, l'ottava finale di Coppa dei Campioni o Champions League per i reds, la squadra britannica con più finali disputate nella competizione. Gli inglesi hanno conquistato cinque volte il trofeo, perdendo solo nel 1985 contro la Juventus e nel 2007 contro il Milan. Il Real è la prima squadra a giocare tre finali di Champions consecutive dagli anni '90, l'ultima squadra a farlo fu la Juventus tra il 1996 e il 1998. In caso di successo, i blancos diventeranno la prima squadra a vincere tre Champions League consecutive dagli anni '70: l'ultima squadra a farlo fu il Bayern Monaco tra il 1974 e il 1976.