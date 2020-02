Una finale anticipata. Questa sera alle ore 21 al Santiago Bernabeu andrà in scena il primo atto tra Real Madrid e Manchester City, andata degli ottavi di finale di Champions League. Una sfida che è anche duello diretto tra due degli allenatori più vincenti dell’ultimo decennio, Zinedine Zidane e Pep Guardiola. Il Real arriva dalla sconfitta in Liga con il Levante, ultimo step di settimane non troppo positive. Il City arriva invece dal successo sul campo del Leicester, 1-0 firmato Gabriel Jesus. Ad arbitrare la partita l’italiano Orsato. Zidane schiera Isco alle spalle di Vinicius e Benzema, mentre Guardiola si affida al tridente composto da Gabriel Jesus, Silva e Sterling.



STATISTICHE - Ecco alcune statistiche sulla partita fornite da Opta: il Manchester City non ha mai vinto In quattro sfide europee contro il Real Madrid (tutte in Champions League). I Citizens hanno perso entrambe le trasferte al Santiago Bernabeu, pareggiando invece le altre due in casa, all’Etihad. I Blancos invece hanno sempre superato il turno nelle ultime quattro occasioni in cui hanno affrontato squadre inglesi nella fase a eliminazione diretta di Champions League: 5-0 complessivo contro il Tottenham (quarti di finale 2010/11), 3-2 al Manchester United (ottavi di finale 2012/13), 1-0 sul Manchester City (semifinale 2015/16) e 3-1 al Liverpool (finale 2017/18). Il Real ha segnato in tutte le ultime 23 partite giocate al Bernabeu nella fase a eliminazione diretta della Champions.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



Real Madrid (4-3-1-2): Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Valverde, Casemiro, Modric; Isco; Vinicius, Benzema. All. Zidane.



Manchester City (4-2-3-1): Ederson; Walker, Laporte, Otamendi, Mendy; Rodrigo, Gundogan; Mahrez, De Bruyne, Bernardo; Gabriel Jesus. All. Guardiola.



