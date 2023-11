Notte da sogno per il Napoli che mercoledì 29 novembre sfida il Real Madrid al Bernabeu. Se il nuovo esordio di Walter Mazzarri sulla panchina dei campioni d’Italia è stato duro ma vincente, con i tre punti conquistati a Bergamo contro l’Atalanta, la seconda uscita sarà complicatissima. Nel Gruppo C i Blancos di Carlo Ancelotti (12 punti) non hanno ancora la certezza del primo posto, mentre i campani (7 punti) devono ottenere la sicurezza matematica della qualificazione agli ottavi: sarà un duello tra squadre motivate, ma il valore tecnico e il fattore casa sono dalla parte degli spagnoli, che partono favoriti e sulla lavagna scommesse di Betaland si giocano vincenti a 1.86, contro il pareggio a 3.85 e il segno 2 per l’impresa dei campani a 3.95 volte la posta. L’altra sfida del girone Sporting Braga-Union Berlino vede i portoghesi favoriti a 2.15. A 3.60 il pareggio, mentre il segno 2 si gioca a 3.25. Situazione ben diversa nella gara di Champions League Benfica-Inter. La squadra di Simone Inzaghi ha già in pugno la qualificazione e gioca per il primato nel gruppo D nella sfida a distanza con la Real Sociedad. Per i nerazzurri è comunque importante vincere contro una formazione ancora ferma a 0 punti nel girone ma che si gioca la possibilità di cercare riscatto in Europa League. Quote in grande equilibrio nonostante i 10 punti che dividono i portoghesi e i nerazzurri, con il segno 1 a 2.65 e il 2 a 2.62. A 3.45 il pareggio.