Tutto pronto per la finalissima di Champions League tra Real Madrid e Liverpool, in programma domani sera a Kiev. A scontrarsi saranno due tra le squadre con più affermazioni in questa competizione, con i Blancos guidati da Zidane che potrebbero ottenere il terzo trofeo consecutivo e aggiungere in bacheca la tredicesima coppa dalle grandi orecchie, mentre i Reds potrebbero tornare ai fasti di qualche anno fa portando a casa il sesto titolo della propria storia. Per i bookie inglesi di Stanleybet, si legge in una nota, la finale sarà combattutissima, ma il Real Madrid è la favorita d’obbligo: 2.20 la quota assegnata alle Merengues, mentre il successo della formazione di Klopp è poco distante a 3.00. Il pareggio nei 90 minuti, invece, è bancato a 3.80. E, a proposito di pareggio, l’eventualità che si arrivi ai tempi supplementari su www.stanleybet.it è piazzata a 3.60, con la risoluzione del match nei tempi regolamentari più probabile a 1.25. Ancora più alta la quota per un finale ai calci di rigore, scenario le cui chance sono date a 6.75 contro il ben più basso 1.07 assegnato a una conclusione della sfida prima dei tiri dagli undici metri. Stanleybet scommette anche su una possibile e clamorosa espulsione durante la partita e, in tal senso, il sì varrebbe 4.00 volte la posta giocata, il no 1.20. Spazio anche alla modalità di vittoria: l’1 per i Galacticos nei 90 minuti vale 2.20, l’1 dopo i tempi supplementari 13.00 e l’1 dopo i calci di rigori 11.00; più alte le valutazioni per il 2 dei Reds, con quello nei tempi regolamentari a 3.00, quello dopo i supplementari a 16.00 e quello dopo i tiri dal dischetto a 11.00. Capitolo reti: zero goal durante l’arco dell’intera partita è l’opzione a cui i quotisti d’oltremanica credono meno a quota 21.00, mentre quella in cui credono di più è che ci saranno più di 4 goal sul tabellino, ipotesi data a 3.45. Seguono, in crescendo, il 4.00 per 3 reti, il 4.30 per 2 segnature, il 4.40 per 4 goal e il 7.75 per una sola marcatura. Per Stanleybet il primo score del match sarà compreso nella fascia 0-15 minuti: 2.35 la quota per il goal che sbloccherebbe la finale nel primo quarto d’ora. Salendo nel minutaggio, salgono anche le quote: 3.15 per la fascia 16-30, 4.60 per 31-Fine 1° Tempo, 8.50 per 46-60, 13.75 per 61-75 e 21.00 per 76-Fine 2° Tempo. Per nessuna rete nei primi 90 minuti si sale fino a quota 22.00. In ultimo, sfida nella sfida tra Cristiano Ronaldo e Salah su chi segnerà in finale: i due campioni sono nettamente i favoriti, con l’asso portoghese grande protagonista a 1.65 e l’egiziano reduce da una stagione straordinaria a 1.90. Seguono, sponda Real, Bale e Benzema a 2.60, mentre per il Liverpool Firmino occupa il secondo posto a 2.85.