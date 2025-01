Champions League, ride solo l’Inter: quote da titolo per i nerazzurri, nei playoff il “derby” Milan-Juventus vale 1,95

Getty Images

Delle tre italiane nelle prime otto posizioni alla vigilia dell’ultima giornata di, solo l’riesce a mantenere la posizione, guadagnando direttamente l’accesso agli ottavi di finale. I nerazzurri – dopo la finale persa del 2023 – puntano senza mezze misure al titolo: la vittoria si gioca a 12 su Planetwin365, mentre vale 7,50, per gli esperti dila qualificazione alla finalissima in programma il 31 maggio a Monaco di Baviera.Per i bookmaker c’è molto equilibrio per il successo: è favorito il Liverpool – prima nella fase a campionato – a 5,50 seguito dal terzetto formato da Arsenal, Barcellona e Real Madrid, tutti offerti a 7, mentre si gioca a 9 il Manchester City, qualificato per i playoff dopo aver visto da vicino una clamorosa eliminazione. Vita dura per le altre italiane: il trionfo dell’Atalanta si gioca a 41, sale a 51 il Milan, mentre la terza Champions League della Juventus vale addirittura 101 volte la posta. La nuova formula potrebbe regalare però subito un colpo di scena, conpossibile avversarie ai playoff: il derby italiano – su Snai - paga 1,95 volte la posta.