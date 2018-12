La Roma potrebbe pagare caro il secondo posto con cui si è qualificata agli ottavi di Champions League. I giallorossi infatti, ora rischiano di pescare nell’urna il Manchester City, favorito numero uno per la vittoria della Coppa. I Citizens, primi nel Gruppo F, non possono incontrare le altre inglesi arrivate seconde nei rispettivi gironi, ecco allora che il rischio per la Roma si fa concreto. I bookmaker di Sisal Matchpoint infatti quotano il Manchester City come l’avversaria più probabile dei capitolini agli ottavi, a 4,00. Tra gli altri possibili accoppiamenti, altre favoritissime come Barcellona, Paris Saint Germain e Bayern Monaco, a quota 6,00, insieme al Borussia Dortmund. A questa lista di squadre da mettere i brividi, si aggiunge il Porto: la meno forte sulla carta, ma anche la meno probabile, proposta a 7,00. La Juventus, nonostante la sconfitta con lo Young Boys, ha conquistato il primo posto grazie al Valencia che ha sconfitto il Manchester United. La squadra di Allegri affronterà quindi uno dei club che ha chiuso al secondo posto e, tra questi, deve fare attenzione soprattutto alle due inglesi Liverpool e Tottenham. Il rischio più concreto però, è rappresentato dall’Atletico Madrid, a 5,00, o dallo Schalke, a 5,50. Reds e Spurs invece, sono quotate a 5,75, insieme al Lione. Più lontano l’Ajax, a 7,00.