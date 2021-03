Gli ottavi di finale di Champions League hanno emesso i loro primi verdetti e a far notizia è l'eliminazione di Cristiano Ronaldo con la Juventus e di Lionel Messi con il Barcellona. Un evento che non si verificava da 16 anni e che lascia campo libero ai due nuovi astri nascenti del panorama calcistico, Erling Haaland e Kylian Mbappè. Secondo i betting analyst, infatti, sono proprio loro due i candidati principali allo scettro di capocannoniere della Champions con il danese, in vataggio di 4 reti sul francese, in quota a 1,44 mentre l'attaccante del PSG è costretto ad inseguire a 6. Con la doppietta nella gara di ritorno contro il Siviglia, infatti, Herling ha aumentato notevolmente le sue possibilità di conquistare il titolo. Tra coloro che ancora possono vincere il titolo, poi, anche Robert Lewandowski con il polacco del Bayern Monaco che paga 7,50 volte la posta. Più distanti, invece, Neymar, a quota 9, e Mohamed Salah a 25.