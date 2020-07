Neymar e Mbappè. Forse due dei primi cinque giocatori del mondo. Qualsiasi altra squadra tremerebbe al solo pensiero di affrontarli ma l’Atalanta di questa stagione non ha paura di nulla e forse, al contrario, saranno proprio i due fenomeni del Paris Saint Germain a dover avere qualche pensiero contro i ragazzi terribili di Gasperini. I betting analyst vedono favoriti i campioni di Francia, 2,25, per la sfida in turno secco dei quarti di Champions League ma i bergamaschi, in quota a 2,90, non sono lontani. Un equilibrio figlio del possibile handicap rappresentato per i francesi dal lungo stop, ma la valutazione è anche una meritata apertura di credito per la strepitosa stagione dell'Atalanta. La potenza dei reparti offensivi, poi, vede certo o quasi l’Over, in lavagna a 1,45, rispetto all’Under, che si può giocare a 2,60. Chi dovesse passare tra Atalanta e Psg si troverebbe, in semifinale, ad affrontare una tra Lipsia e Atletico Madrid. Bergamo non vuole smettere di sognare.