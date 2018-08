Fattore campo decisivo nel ritorno dei play off di Champions League tra Fc Salisburgo e Stella Rossa. Dopo lo 0-0 dell’andata, chi vince passa il turno: adesso si gioca in Austria, dove i padroni di casa hanno vinto le ultime 11 partite giocate e hanno una striscia utile che va avanti da ormai 45 match: il loro ultimo ko risale addirittura al novembre del 2016. Un dato che pesa tantissimo sul bilancio delle quote, dove il Salisburgo conduce nettamente, a 1,45 sul tabellone Microgame. Nonostante una pur lunga serie utile (l’ultimo ko risale a marzo) la vittoria della Stella Rossa ha quasi i caratteri dell’impresa, data a 7 volte la posta, mentre si punta a 4,10. Ottima, comunque, la tenuta difensiva dei serbi che nelle fase di qualificazione alla Champions hanno incassato appena due reti in 7 partite): un dato, quest’ultimo, che influisce sulla valutazione dei bookmaker riguardo al numero di gol durante la partita. La scommessa sull’Under (massimo due complessivi) è ritenuta probabile, a 1,67.