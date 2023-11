Infatti, con una vittoria, i nerazzurri salirebbero a +7 dalla squadra austriaca e almeno ad altrettanti punti di vantaggio dal Benfica (che sta giocando a San Sebastian contro la Real Sociedad), garantendosi l’accesso alla fase successiva. Inter che arriva dall’ottimo successo di Bergamo che hanno prolungato la striscia positiva da imbattuti in match ufficiali (6 vittorie e un pareggio). Gli uomini di Inzaghi non hanno ancora perso una trasferta in questa stagione – 5 successi e un pareggio – mentre il Salisburgo vuole evitare di uscire dalla fase a gironi della Champions League per la quarta volta nelle ultime cinque annate. Gli austriaci arrivano da tre affermazioni consecutive in campionato ma, in Europa, sono reduci da due sconfitte consecutive in casa, le uniche, tra l’altro, nelle ultime nove partite disputate alla Red Bull Arena.L’altro era l’andata della finale di Coppa UEFA 1993-1994, il 26 aprile 1994. Non a Salisburgo, ma nell’imponente scenario del Prater di Vienna. Salisburgo-Inter, inoltre, si è già giocata in questa stagione alla Red Bull Arena: il 9 agosto, con un rocambolesco 3-4 in amichevole. Nei precedenti ufficiali con l’Inter non c’era ancora la Red Bull, proprietaria dal 2005: per motivi di sponsorizzazione si chiamava Casino Salisburgo, con colori tradizionali bianco-viola.