Champions League, scelto l'arbitro di PSV-Juventus: lo sloveno Vincic

La vittoria sull'Inter ha dato ulteriore spinta alla, pronta a tornare in campo in Europa. Mercoledì 19 febbraio i bianconeri di Thiago Motta volano a Eindhoven per affrontare ilnel ritorno dei playoff di, sfida che mette in palio l'accesso agli ottavi di finale.Si riparte dal successo ottenuto dalla Vecchia Signora all'andata all'Allianz Stadium, 2-1 con le reti di Weston McKennie e Samuel Mbangula intervallate dal momentaneo pareggio di Ivan Perisic.La UEFA ha designato l'arbitro per la sfida: sarà lo slovenoa dirigere la sfida di ritorno tra PSV e Juventus. Di seguito la designazione completa:

mercoledì 19 febbraio h. 21.00: Slavko Vinčić (SVN): Tomaž Klančnik (SVN), Andraž Kovačič (SVN): David Šmajc (SVN): Alen Borošak (SVN): Bastian Dankert (GER)