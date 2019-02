Occhi puntati su Atletico Madrid-Juventus e non solo. In campo alle 21.00 c’è anche ilper l’ottavo di finale d’andata di Champions League. Il Manchester City occupa la, a +1 sul Liverpool che però al momento ha disputato una gara in meno. La squadra di Guardiola è reduce da tre successi consecutivi in Premier. Lo Schalke 04, invece, si presenta al match in un momento di forma non proprio brillante:, e una classifica che vede la squadra allenata da Toscano al 14esimo posto a quota 23 punti., che per la prima volta si sfideranno in Champions League. Schalke 04 e Manchester City si affronteranno nella terza competizione europea differente dopo la Coppa delle Coppe (semifinale 1969/70) e la Coppa UEFA (fase a gironi 2008-2009). Nell’aprile 1970 il Manchester City ha battuto lo Schalke nella semifinale di Coppa delle Coppe con un punteggio totale di 5-2; quello fu il suo primo e finora unico trofeo europeo arrivato grazie al 2-1 in finale contro il Górnik Zabrze.: l’ultima volta che ha superato questa fase del torneo era nel 2010/11, quando arrivò in semifinale. Lo Schalke è imbattuto da nove partite interne in Europa (6 vittorie e 3 pareggi): non registra una striscia migliore da luglio 2003/novembre 2004 (11 gare). La formazione tedesca non vince però tre partite in casa di fila in Champions dall’aprile 2011, quando arrivò in semifinale. Il Manchester City può contare su una statistica favorevole: la formazione inglese è imbattuta da sette partite di Champions League contro squadre tedesche (6 vittorie e 1 pareggio), dalla sconfitta per 0-1 contro il Bayern Monaco nel settembre 2014.