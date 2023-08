E' Mauro Icardi il grande protagonista della seconda serata dedicata all'andata dei play-off di Champions League. L'ex capitano dell'Inter trascina il Galatasaray alla sofferta ma preziosissima vittoria sul campo del Molde (3-2), che vale un'ipoteca sulla qualificazione alla fase a gironi (sorteggio il prossimo 31 agosto, con Napoli, Inter, Milan e Lazio coinvolti). Dopo il gol del vantaggio norvegese firmato da Ellingsen ed il pareggio su punizione (ma con deviazione) dell'ex romanista Sergio Oliveira, è l'argentino a ribaltare il risultato con una bellissima girata di destro (è il 200esimo gol in carriera con un club). Nella ripresa il Molde spinge e perviene al meritato pareggio con Haugen, prima che Icardi serva al 93° l'assist a Midtsjo per il definitivo 3-2. Il match di ritorno è previsto martedì prossimo ad Istanbul.



Fa festa anche lo Sporting Braga, che si impone per 2-1 sui greci del Panathinaikos grazie alle reti di Abel Ruiz - giocatore sondato anche dalla Roma - e di Djalo. Ma al quinto di recupero l'argentino Mancini segna il gol che tiene vive le speranze della squadra in cui milita il portiere italiano Brignoli in vista del ritorno in Grecia. Finisce senza reti invece l'ultima sfida tra Maccabi Haifa e Young Boys.