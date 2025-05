​Champions League, si gioca Psg-Inter: come vedere la finale in streaming su Now

La partita più attesa dell’anno è arrivata:. Si tratta di un momento storico per l’Italia che riporta un’italiana in finale di UCL due anni dopo l’ultima volta. Anche allora furono i nerazzurri che dovettero però arrendersi al Manchester City.

La squadra diraggiunge la sua 7ª finale di Champions League. L’obiettivo è riportare il trofeo a Milano 15 anni dopo il “Triplete” del 2010 quando gli uomini allora divinsero la competizione, ultima squadra italiana a farlo. Di fronte i parigini allenati dache, a differenza del loro tecnico, non hanno mai vinto la Champions League nella loro storia. Ci erano andati vicini nel 2020 quando però persero la finale contro il Bayern Monaco. Ora per Donnarumma e compagni una nuova chance in un match che si preannuncia equilibrato e combattuto fino alla fine.

L’epilogo della stagione UCL più spettacolare di sempre sarà su, l’unico mezzo streaming dove poter guardare la finale.Oltre alla partita, gli appassionati potranno seguire studi dedicati, approfondimenti e speciali per restare sempre aggiornati e con la qualità del racconto firmato SkySport. Il pre-gara partirà ben prima del fischio d’inizio con una copertura totale e che vi porterà fino a quando il pallone comincerà a rotolare. Padrona di casa sarà Federica Masolin che con Fabio Capello e tutti gli altri ospiti analizzerà i temi più importanti del match.

NOW è disponibile su Smart TV, smartphone, tablet e PC. Per vedere la finale di Champions League è sufficiente attivare il, che include tutti i contenuti trasmessi da Sky Sport. Su NOW puoi seguire la UEFA Champions League con 185 partite su 203 in esclusiva streaming per il triennio 2024-2027, tutta la UEFA Europa League e la UEFA Conference League in esclusiva anche grazie a Diretta Gol, la Premier League e il meglio della Bundesliga in esclusiva streaming.

Ma non è tutto: Now ti porta in pista con tutte le gare di Formula 1 e MotoGP in streaming solo su NOW e sui campi di tennis in giro per il mondo. Trasmette infatti Wimbledon e, sui canali Eurosport 1 e 2, altri due tornei del Grande Slam come Roland Garros e US Open, oltre a una programmazione continua di Tennis con i tornei ATP e WTA, comprese le ATP Finals e le WTA Finals., con vincolo di permanenza per tale periodo, poi dal 13° mese il Pass si rinnova automaticamente di mese in mese, secondo le condizioni e al prezzo in vigore a tale data, attualmente pari a 24,99€ al mese, salvo disattivazione del Pass almeno 24 ore prima della fine del periodo di visione. In alternativa è possibile perfezionare, ma con possibilità di disattivazione in qualsiasi momento.