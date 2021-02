Ilattende ilnell'andata degli ottavi di finale di Champions League. Gli andalusi hanno un Papuin più nel motore, arrivato a gennaio e già decisivo in; i gialloneri, invece, non se la passano bene in: una sola vittoria nelle ultime 6, con tre sconfitte e due pareggi. E' il debutto per Edin, tecnico fino a fine stagione dei tedeschi, nella massima competizione europea per club.- Dopo il ko contro la Lazio alla prima giornata, ilnon ha più perso: 4 vittorie e un pareggio, sempre contro Immobile e compagni; il, invece, ha perso solo contro il Chelsea, alla penultima giornata, poi 5 vittorie e un solo pareggio, contro i Blues. Cammini simili, ma stati di forma, ora, differenti.Momento magico per Youssef, autore di 13 gol stagionali e miglior marcatore della rosa; due in più per Erling Braut, a più 9 da Sancho, autore di 4 reti stagionali.