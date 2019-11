Inter in missione a Praga. Quinta giornata della fase a gironi della Champions League, alle 21 i nerazzurri di Conte affrontano lo Slavia con un occhio a Barcellona, dove i catalani giocano contro il Borussia Dortmund in uno scontro diretto tra prima e seconda del gruppo F. L'Inter, a quattro punti, ha bisogno di un successo non solo per difendere il terzo posto, ma anche per sfruttare il match del Camp Nou e riaprire il discorso ottavi di finale.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Si tratterà del secondo incontro europeo tra Slavia Praga e Inter (il primo è terminato 1-1 a San Siro nella sua prima giornata), e della prima trasferta di Champions dei nerazzurri in Repubblica Ceca: l'ultima trasferta in competizioni europee è a Praga nel 2016/17, sconfitta 3-1 con lo Sparta nella fase a gironi dell'Europa League. Per Conte poi c'è da risolvere il mal da trasferta dell'Inter: solo una vittoria nelle ultime otto gare esterne di Champions (3 pareggi, 4 sconfitte).



Fischio d'inizio alle 21, su Calciomercato.com la diretta di Slavia Praga-Inter.



FORMAZIONI UFFICIALI



Slavia Praga: Kolar; Colar, Frydrych, Kudela, Boril; Soucek, Husbauer; Masopust, Sanciu, Sevcik; Olayinka.



Inter: Handanovic; Godin, De Vrij, Skriniar; Candreva, Vecino, Borja Valero, Brozovic, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez.





