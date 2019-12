A mezzogiorno, a Nyon, nella sede dell'Uefa, Juventus, Napoli e Atalanta hanno conosciuto i loro prossimi avversario in Champions League. La squadra di Sarri ha pescato il Lione, mentre quelle di Gattuso (che agli ottavi farà il suo debutto assoluto da allenatore in Champions League, dopo averne vinte due da giocatore col Milan) se la vedrà contro il Barcellona di Messi, che ha eliminato già un'italiana, l'Inter, dalla Champiosn. Infine, i ragazzi di Gasperini affronteranno il Valencia



LE ALTRE - Super match tra Real Madrid e Manchester City, con Guardiola che torna a sfidare le Merengues, eterni rivali. Il Paris Saint-Germain di Icardi se la vedranno con il Borussia Dortmund, il Liverpool di Klopp con l'Atletico Madrid di Simeone, il Chelsea col Bayern Monaco e, infine, il Tottenham di Mourinho contro l'RB Lipsia. Le teste di serie giocheranno il ritorno in casa, con le date che sono già state stabilite: gli ottavi di andata si disputeranno il 18, 19, 25 e 26 febbraio, quelle di ritorno, invece, il 10,11,17,18 marzo.



LE DATE - L'Atalanta giocherà l'andata contro il Valencia il 19 febbraio, il ritorno il 10 marzo. La Juventus, invece, andrà a Lione il 26 febbraio, col ritorno fissato al 17 marzo. Infine, il Napoli ospita il Barcellona il 25 febbraio e va in Spagna il 18 marzo.



TESTE DI SERIE: Barcellona, Bayern Monaco, Juventus, Lipsia, Liverpool, Manchester City, Paris Saint-Germain, Valencia.



NON TESTE DI SERIE: Atalanta, Atletico Madrid, Chelsea, Borussia Dortmund, Lione, Napoli, Real Madrid, Tottenham.



GLI ACCOPPIAMENTI



Borussia Dortmund-Paris Saint-Germain

Real Madrid-Manchester City

Atalanta-Valencia (andata 19 febbraio, ritorno 10 marzo)

Atletico Madrid-Liverpool

Chelsea-Bayern Monaco

Lione-Juventus (26 febbraio, 17 marzo)

Tottenham-RB Lipsia

Napoli-Barcellona (25 febbraio, 18 marzo)