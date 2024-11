Champions League, sprint Inter nelle quote per il titolo. Atalanta e Milan: fiducia dei bookie per un posto in Top-8

Getty Images

Secondo posto in classifica, zero sconfitte, zero gol subiti. I numeri dellinparlano chiaro: la squadra di Inzaghi fa sul serio. Aumentano anche nelle quote le possibilità per l’Inter di vincere il trofeo: dopo l’1-0 ai danni del Lipsia l’ipotesi è scesa da 17 a 10, quota non troppo lontana dalle principali favorite. In pole a 6,50 c’è il terzetto formato da Liverpool,seguito da altre tre squadre appaiate a 7,50, Arsenal, Bayern Monaco e Real Madrid. Scala posizioni anche l’Atalanta, reduce dal 6-1 contro lo Young Boys: la quota per il sogno Champions è crollata da 51 fino a 20. Per quanto riguarda invece la possibile nazionalità della squadra vincitrice, l’Italia, in lavagna a 8,50 su bet365, è ancora indietro rispetto a Inghilterra (2), Spagna (3,40) e Germania (5).

– L’Italia sorride anche in ottica Top-8. L’Inter ormai viaggia a bassa quota, proposta a 1,10, ma pregustano un posto negli ottavi di finale anche Milan e Atalanta, entrambe viste a 2. I rossoneri, in particolare, sebbene al momento sedicesimi, potranno contare su un calendario agevole nelle ultime tre giornate (Stella Rossa, Girona, Dinamo Zagabria). In salita, invece, la quota della, che dopo lo 0-0 sul campo dell’Aston Villa è proposta a 7,50 e nella prossima giornata dovrà vedersela col Manchester City.