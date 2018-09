Insigne e Callejon sulle fasce, Arkadiusz Milik al centro dell’attacco al posto di Mertens. È così che Carlo Ancelotti, con il Napoli, proverà a violare il Marakana di Belgrado, nella trasferta Champions di questa sera contro la Stella Rossa. Secondo i bookmaker il bomber polacco è il nome più caldo nelle scommesse sui marcatori dell’incontro e il suo gol è dato a 2,20 sul tabellone Microgame, la quota sale a 4,85 per Milik primo marcatore. C’è da rilevare però come anche i suo compagni di reparto - considerando che il Napoli è ampiamente favorito nel pronostico, dato a 1,58 - abbiano ottime chance di lasciare il segno sulla gara. A 2,50 si punta sia sul gol di Callejon sia su quello di Insigne. Tra i serbi, invece, i pericoli principali sono rappresentati da Richmond Yiadom Boakye e Nikola Stojiljkovic. Per entrambi sono due i gol stagionali, una rete al Napoli è data a 4 volte la scommessa.