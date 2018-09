È una partita da vincere a tutti i costi, visti i prossimi impegni nel gruppo C con Liverpool e Paris Saint Germain. Anche per questo i betting analyst di Champions League danno il Napoli nettamente favorito in casa della Stella Rossa. La vittoria contro la Fiorentina senza subire gol ha ulteriormente rafforzato la posizione degli azzurri, che sul tabellone Microgame si giocano a 1,43. La squadra di Belgrado risponde con un rendimento fin qui perfetto in campionato: sette le vittorie conquistate in altrettante giornate, con 22 gol realizzati e appena 3 subiti. Nonostante questo, i serbi partono lontanissimi a 8 volte la posta, e anche il pareggio è a quota sostanziosa, a 4,40. Alle spalle del Napoli, nelle partite della passata edizione, una lunga striscia di Over: gli azzurri centrarono il risultato “alto” in tutte e sei le partite disputate nella fase a gironi e un’altra partita da almeno tre reti complessive vale 1,85 (contro l’1,90 dell’Over). Una tendenza confermata anche nelle scommesse sul risultato esatto, dove il punteggio favorito è il 2-1 per Ancelotti a 8,00 (lo stesso risultato per i serbi è a 25,00).