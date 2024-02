Champions League: tocca a Inter e Napoli. Inzaghi da '1' a 1,77, i campioni d'Italia a 2,65 col Barcellona

Dopo la vittoria della Lazio sul Bayern, tra martedì e mercoledì scendono in campo anche le altre due italiane impegnate in Champions. Apre l'Inter, che a San Siro ospita l'Atletico Madrid: è un momento straordinario per i nerazzurri, in fuga in campionato e con la possibilità di concentrare tutte le energie di queste settimane sul doppio impegno contro gli spagnoli. Le quote Snai sono tutte dalla parte della squadra di Inzaghi, con il segno «1» in lavagna a 1,77. Se il pareggio paga 3,55, il colpo dell'Atletico vale 4,75. I bookmaker prevedono una partita con pochi gol: Under a 1,65, Over a 2,10, mentre a 1,77 c'è l'opportunità che almeno una squadra non segni (il Goal, invece, è a 1,95). Davanti a tutti, nelle quote per i probabili marcatori ci sono sempre loro: Lautaro e Thuram. L'argentino a segno vale 2,50, il francese 2,75; poi Arnautovic a 3,25, Sanchez a 4,00 e Calhanoglu a 4,50.



Mercoledì, invece, tocca al Napoli, alle prese con l'ennesimo momento critico della sua stagione. Al Maradona arriva il Barcellona, e per i campioni d'Italia può essere l'occasione per svoltare o per aggravare ulteriormente la loro posizione. Quote in equilibrio, con il «2» a 2,60 che parte leggermente avanti rispetto alla vittoria del Napoli che paga 2,65. Il pareggio si trova più su, a 3,45. A differenza di Inter-Atletico Madrid, a Napoli si fanno preferire Over (1,70) e Goal (1,57) su Under (2,05) e No Goal (2,30). Testa a testa a 2,75 tra Lewandowski e Osimhen tra i marcatori più attesi, con Kvaratskhelia, Simeone e Ngonge – che debutterà in Champions League – a 3,50.



Nelle quote per il passaggio del turno, e che comprendono quindi anche le gare di ritorno, l'Inter a 1,60 parte nettamente avanti rispetto all'Atletico a 2,30. Il Napoli a 2,55 deve invece inseguire il Barcellona a 1,50. Le gare di andata dei primi quattro ottavi di Champions hanno poi cambiato il quadro delle antepost per la vittoria finale: dietro il Manchester City a 2,75 ci sono ora il Real Madrid a 5,50 e l'Arsenal a 6,50, con il Bayern – sconfitto dalla Lazio all'Olimpico – scivolato a 8,00.