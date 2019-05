Il trofeo dell'Europa League (per forza di cose) è finito a Londra, quello della Champions andrà invece a Liverpool. Il giudizio degli analisti Stanleybet.it, a riguardo, è palese. I Reds sono favoriti a 1,95 nella finale che si giocherà sabato sera al Wanda Metropolitano. A pesare sulla loro valutazione sia la netta superiorità dimostrata in campionato (i Reds, con 97 punti, hanno conteso il titolo fino all'ultimo al City, mentre il Tottenham ha chiuso quarto, 27 punti più giù), sia quella negli scontri diretti. Nelle ultime dieci sfide si registrano ben cinque successi della squadra di Klopp. Poi quattro pareggi (la «X» è data a 3,50) e una sola - seppur larga, 4-1 nel 2017 - vittoria dei londinesi, per cui il ritorno al successo viaggia a 4,00.