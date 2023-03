Dopo undici anni di attesa il Milan può tornare a giocare i quarti di finale della Champions League: mercoledì 8 Marzo alle 21:00 a Londra i rossoneri sfidano il Tottenham con l’intenzione di far valere il successo per 1-0 ottenuto nella gara d’andata, una differenza di un gol firmato da Brahim Diaz che pesa tantissimo sui pronostici della vigilia. In chiave passaggio del turno sulla lavagna scommesse la squadra di Pioli è favorita a quota 1,56, con Antonio Conte che farà di tutto per ribaltare la situazione pur partendo dalla quota di 2,33. Ai rossoneri potrebbe andar bene sia un pareggio a 3,55, sia ovviamente la vittoria a 3,95, ma anche in caso di sconfitta con un gol di scarto avrebbe la possibilità di giocarsi i quarti di finale nei supplementari. Per gli Spurs l’unico risultato valido è invece il segno 1, che è proposto a quota 1,94. Kalulu, Tomori e Thiaw dovrebbero essere il primo schermo davanti a Maignan e per loro la più grade minaccia sarà Kane: l’attaccante inglese è proposto in gol a 2,35, mentre Leao e Giroud, a quota 4,50 e a 3,75 sono le principiali opzioni rossonere sulla lavagna marcatori. Domani sera anche una tra Bayern Monaco e PSG dovrà abbandonare la competizione. I bavaresi hanno vinto l’andata in Francia e sono favoriti anche nel match di ritorno a 1,84. Messi e compagni devono vincere, non hanno alternative, e il segno 2 vale 3,70.